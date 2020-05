Kurz: „Ziele haben sich nicht geändert“

Angesichts des angekündigten Stellenabbaus bei der AUA und der Gefahr einer Insolvenz verwies Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Donnerstag auf die laufenden Verhandlungen mit der AUA-Mutter Lufthansa. „Unsere Ziele haben sich nicht verändert: die Frage des Standorts und der Standortgarantie und natürlich die Interessen der Republik, wenn es um die Mitarbeiter in Österreich geht“, so der Kanzler.