Die Engelhofstraße in Gmunden: Hier ist bereits das Innovationszentrum des Sanitärkeramik-Herstellers Laufen zu Hause, in dem Alfred Mittermair als Forschungschef die Fäden zieht. Aufgrund der Schließung der Produktion in Wilhelmsburg bei St. Pölten wird das Werk am Traunsee in den nächsten Wochen noch größere Bedeutung erlangen.