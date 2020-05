In der wirtschaftlichen Krise aufgrund der Coronavirus-Pandemie ächzt der Tourismus unter der verordneten Zwangspause und der daraus resultierenden fehlenden Einnahmen. Die Regierung schmiedet bekanntlich Pläne, wie man den drohenden Ausfall an Urlaubern aus dem Ausland kompensieren könnte. Eine Idee sei, Bürgern einen Zuschuss für einen Urlaub im Inland zu gewähren. Wer aller einen Gutschein erhalten soll und in welcher Höhe, ist jedoch noch offen. Es wird gemunkelt, dass die „Helden der Krise“ für ihre Arbeit in der schwierigen Zeit belohnt werden könnten.