In Österreich sind derzeit 1445 Menschen aktiv an Covid-19 erkrankt. Das sind um acht Personen (plus 0,6 Prozent) mehr als noch am Vortag. 68 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 hat es in den vergangenen 24 Stunden in Österreich gegeben. Zudem kam ein Todesopfer hinzu, mittlerweile sind 609 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, in Österreich gestorben.