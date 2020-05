Der rätselhafte Mord an einem chinesischen Forscher beschäftigt derzeit die Ermittler in den USA: Der angesehene Wissenschaftler Bing Liu wurde in seinem eigenen Haus in der Nähe von Pittsburgh regelrecht hingerichtet. Die Leiche seines mutmaßlichen Killers, ebenfalls asiatischer Abstammung, wurde in einem Auto in der Nähe des Grundstücks entdeckt. Der 37-jährige Forscher soll kurz vor einer bahnbrechenden Entdeckung zum Coronavirus gestanden sein.