„Mir ist schwarz vor Augen geworden, das war brutal“, hatte Sonja A. im „Krone“-Bericht vom 21. September 2019 erzählt und den Vorfall in der Belgier-Kaserne in Graz geschildert - hier nachzulesen. Damals war sie im Krankenstand und hatte einen Termin bei der Psychologin. Dabei kam es zur Festnahme durch vier Militärpolizisten – wegen „unsteten Aufenthalts“. Für A. war es „schockierend“, eine Gegenwehr stellte sie auch nicht in Abrede. Auch das Bundesheer bestätigte den Vorfall.