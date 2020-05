Es ist zwar nur die sechste Liga in Österreich und auch noch der Reservebetrieb, aber Kainbach Hönigtal II ist fest entschlossen in der nächsten Saison die Champions League zu rocken! Als derzeit einzige Meister der Saison 2019/20 will man sich in der nächsten Saison mit Teams wie Bayern München, Barcelona oder Real Madrid messen. Auch Marko Arnautovic und Hans Krankl unterstützen den Plan der Unterhaus-Kicker.