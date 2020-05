Klar schaffen edle Gaming-Laptops weit mehr, die spielen aber auch in einer anderen Preis- und Gewichtsklasse. Tatsächlich bietet der verbaute AMD-Chip sogar genug Grafikleistung für einfachere Spiele. Wer „Doom Eternal“ in Full-HD-Auflösung in hohen Details spielen will, ist bei einem Laptop mit integrierter Grafik natürlich vollkommen falsch. Weniger grafikhungrige Spiele wie „Overwatch“, „Fortnite“, „Dota 2“ oder „League of Legends“ laufen aber - zur Not in geringerer Qualität in 720p - bei flüssigen Bildraten zwischen 30 und 60 Bildern pro Sekunde. Nach einem Tag als Arbeitstier entfesselt das Matebook D also genug Power, um noch ein paar Runden zu spielen.