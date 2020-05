Am 15. Mai starte „praktisch alles im Sport, aber Outdoor“, und am 29. Mai der Indoor-Sport, „und da würden ja in gewisser Weise Fitnesscenter dazugehören“. Man müsse mehr darauf achten, dass es sich um Gewerbebetriebe handle, die „eingeladen sind, Hilfspakete in Anspruch zu nehmen. Man solle die Freigabe von Fitnessstudios auch mit der Vorgangsweise in anderen Ländern abgleichen. „Ich bin ja gespannt, wie das andere Länder regeln“, so Kogler.