Nachfrage nach Second Hand Ware wird steigen

Großen Bedarf gebe es, da von einer Steigerung bei der Nachfrage von Second Hand Ware ausgegangen wird. „Viele Personen haben durch die Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit Einbußen. Diese werden dann vermehrt zu uns kommen“, prognostiziert Romen. Mangel gebe es im Bereich der Alltagsbekleidung für Herren, Schuhe für Frauen, Männer und Kinder, Spielsachen, Geschirr und Haushaltssachen. Fahrräder seien auch sehr stark gefragt, betont Romen. Denn „viele haben derzeit Angst vor einer Ansteckung in den öffentlichen Verkehrsmitteln.“