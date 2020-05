Der Corona-Brennpunkt dürfte sich immer mehr von Tirol nach Wien verlagern. Zuletzt wurde dort ein Flüchtlingsheim wegen Erkrankungen gesperrt. Warum wird die Hauptstadt zum Sorgenkind, was kann man dagegen tun?

Diese Entwicklung erfüllt mich mit Sorge. Wichtig ist, die Infektionsketten zu lokalisieren, um sie durchtrennen zu können - damit wird die Ausbreitung gehemmt. Spezialisten aus den Landeskriminalämtern haben das in anderen Bundesländern erfolgreich für die Gesundheitsbehörden getan. Containment ist der Schlüssel. Ich kann mein Angebot an Wien nur wiederholen.