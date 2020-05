Im Dezember 2019 hatte die „Steirerkrone“ eine frevelhafte Tat mitten in der Adventzeit aufgedeckt: Ein psychisch Kranker schändete die Grazer Kirche St. Andrä, riss das Kruzifix aus dem Altar und schleuderte es in den Mühlgang. Unsere Story nahm der freiheitliche Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer zum Anlass, um „Attacken gegen Kirchen, Kapellen und christliche Symbole“ abzufragen. Die Anfragebeantwortung durch Innenminister Karl Nehammer hat es in sich: In den Jahren 2015 bis 2019 wurden österreichweit 4657 Straftaten gegen religiöse Gebäude verübt!