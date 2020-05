Der Mann sprang in seinen Wagen und brauste davon. Seine Verfolgerinnen mussten sich sogar durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringe, um nicht von dem Fluchtfahrzeug erfasst zu werden. Es gelang jedoch, das Kennzeichen des Fahrzeuges zu notieren. Damit hatten die Beamten leichtes Spiel. Sie leiteten eine sofortige Fahndung nach dem Mann ein. Am Grenzübergang Klingenbach konnte der mutmaßliche Dieb gestoppt werden. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Nach der Einvernahme wurde der Mann in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.