Grausames Verbrechen in der Ukraine: Eine unbekleidete Frau wurde dort von der Polizei aufgegriffen, bei sich trug sie in einem Plastiksackerl den abgetrennten Kopf ihrer Tochter. Die 38-Jährige hielt auch ein Messer in der Hand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Damit soll sie das 13-jährige Mädchen getötet haben.