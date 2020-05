„Bewohner haben völlig richtig reagiert“

Zum Glück stellte sich dann vor Ort rasch heraus, dass es sich bei der Schlange in dem Paket um eine kleine Ringelnatter handelte. Sie klebte am Klebeband des Pakets fest und konnte sich alleine nicht aus ihrer misslichen Lage befreien. Doch nach rund 15 Minuten „Feinstarbeit“ konnte das kleine Tier vom Paketklebeband gelöst und nach einer kurzen Untersuchung in ihren natürlichen Lebensraum entlassen werden. „Die Bewohner haben völlig richtig reagiert und sofort die Feuerwehr verständigt. Es hätte ja auch eine giftige Schlange sein können“, so Totz.