„Fast jede dritte beschäftigte Person ist bereits in Kurzarbeit, die Nachfrage ist weiterhin ungebrochen. Dies ist ein Ansturm, wie wir ihn in der Geschichte des Arbeitsmarktservice noch nie erlebt haben“, so Buchinger. Die Regierung hatte an die Unternehmen appelliert, auf Kurzarbeit anstatt Kündigungen zu setzen.