Mindestens ein Lkw war ungekühlt

Der Sender CNN berichtete von bis zu 60 Leichen in vier Transportern, ABC von bis zu 100 Toten. Diese seien auf Eis liegend in Leichensäcken in den Fahrzeugen gestapelt worden und sollten eingeäschert werden. Wie viele von ihnen tatsächlich nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind, steht nicht fest. Das Zwischenlagern von Leichen in gekühlten Lkw ist aufgrund des Platzmangels in den Bestattungsunternehmen derzeit erlaubt.