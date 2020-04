Einen heftigen Unfall haben am Mittwoch gegen Mitternacht zwei Innsbrucker unverletzt überstanden: Der Lenker (33) kam aus ungeklärter Ursache in Sellrain von der Straße ab, das Auto überschlug sich und landete kopfüber auf einem Spielplatz. Zwar verlief ein Alkomattest negativ, doch der Mann besitzt keinen gültigen Führerschein und war schon am Abend vor dem Unfall einer Polizeistreife negativ aufgefallen.