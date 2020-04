Google Meet kommt nach jüngsten Angaben auf 100 Millionen Nutzer täglich. In der Gratis-Version des Dienstes ist eine Videokonferenz auf 60 Minuten begrenzt - bis Ende September wird diese Einschränkung aber aufgehoben, wie Google am Mittwoch mitteilte. Bei Zoom sind in der Gratis-Version 40 Minuten vorgesehen. Genauso wie bei Zoom können bei Google Meet bis zu 100 Gratis-Nutzer an einem Videochat teilnehmen. Bei Facebooks vergangene Woche vorgestelltem Konkurrenzangebot Messenger Rooms (Bild unten) sollen es bald 50 sein - zunächst sind es rund 20.