Wiener Linien bieten Hintergründe für Zoom-Calls

Nach einigem Wochen im Home-Office vermissen manche die tägliche Fahrt mit den Öffis vielleicht bereits. Wer es zudem satt hat, bei Zoom-Meetings immer nur weiße Wände zu sehen, für den gibt es nun eine Lösung: Die Wiener Linien bieten eine Vielzahl an Hintergrundbildern, um Videokonferenzen fortan zu individualisieren. So kann man sein nächsten Video-Telefonat etwa im U-Bahn-Cockpit oder in einer frisch renovierten U6-Station bestreiten.