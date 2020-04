Fünffache Erpressung, vierfacher Raub und andere Delikte sind in der Anklage gegen einen erst 17-jährigen Tschetschenen aufgelistet. Am 30. April wird ihm am Landesgericht Linz der Prozess gemacht. Er soll zwischen August 2019 und Jänner 2020 vor allem jüngere Burschen in Angst und Schrecken versetzt haben.