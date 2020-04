30.000 Anzeigen sind bisher von der Polizei im Zusammenhang mit der Corona-Krise erstattet worden. Zudem wurden 3600 Organstrafmandate ausgestellt. Die Zahl der Anzeigen habe am Höhepunkt 1400 betragen und sei jetzt auf 300 pro Tag stark zurückgegangen, so Innenminister Karl Nehammer am Montag.