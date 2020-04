40 Prozent in Hotspots durchaus möglich

Die von einer privaten Initiative im Südtiroler Dorf St. Ulrich kürzlich durchgeführten Antikörpertests, die zutage gefördert hatten, dass bereits 50 Prozent immun sind, zweifelte von Laer von der Größenordnung her nicht an: „40 Prozent sind in Hotspots durchaus zu erreichen“. Es handle sich aber auch hier um einen Schnelltest, der mit einer gewissen Fehleranfälligkeit in Form von „falsch positiv“ Getesteten behaftet sei. „Gut, aber etwas oberflächlich“ - so lautete die Zuschreibung der Medizinerin. Die wirklich absolut gesicherte Immunität, die Neutralisationstests zu Tage fördern, sei darin nicht enthalten.