Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Sonntagabend in der Innsbrucker Innenstadt. Ein 19-jähriger Afghane und ein Nigerianer (30) waren sich heftig in die Haare geraten. Nach der Schlägerei ergriff der jüngere Raufbold die Flucht. Als er kurze Zeit später von einer Polizeistreife ausgeforscht werden konnte, widersetzte sich der Verdächtige der Festnahme und verletzte dabei zwei Beamte.