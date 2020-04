5. und 12. Juli geplant

Laut Marko sind sogar zwei Rennen, „jeweils am Sonntag, den 5. und den 12. Juli“, geplant. Diesbezüglich gab es am Montag weder von den Schirmherren der Rennserie noch seitens des Veranstalters „Projekt Spielberg“ eine Bestätigung. „Wir sind am Red Bull Ring gegenwärtig noch in der Detailprüfung hinsichtlich der Umsetzung und Durchführung der angesprochenen Termine“, hieß es vor wenigen Tagen. Am Montag waren die Veranstalter zunächst nicht zu erreichen.