„Unsere Vision ist es, überall, zu jeder Zeit und bei fast jedem Wetter helfen zu können“, unterstreicht Kraxner. „Darum haben wir an all unseren Stützpunkten rechtzeitig umfangreiche Vorbereitungen getroffen, um trotz der herausfordernden Situation unsere Aufgaben in vollem Umfang erfüllen zu können.“ Denn: Medizinische Notfälle halten sich weder an Tageszeiten noch an Ausgangsbeschränkungen, wird vom ÖAMTC betont.