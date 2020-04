Die warme Frühlingssonne blinzelt schon durch die Wolken, als Franco Foda um 8.30 Uhr „Dienstantritt“ bei der Caritas in der Grazer Herrgottwiesgasse hat. Der ÖFB-Teamchef will nicht nur Geld spenden, sondern selbst mit anpacken. Nach einer kurzen Einschulung wird „Carli“, der mobile Greißler der Caritas für armutsgefährdete Menschen, in Stellung gebracht. Vor der Lebensmittelausgabe hat sich schon eine Schlange gebildet, Foda und Helferlein Gabi schreiten zur guten Tat.