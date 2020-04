Besondere Kulisse in der Innsbrucker Altstadt

Auf Live-Musik muss am Standesamt ebenso verzichtet werden wie auf großes Gefolge. Doch der besonderen Kulisse auf dem menschenleeren Platz vor dem Goldenen Dachl und dem Hochzeits-Accessoire Schutzmaske können einige Paare was abgewinnen. Tilly betont: „Ich persönlich vermisse, dass ich den Brautleuten nicht mit einem Händeschütteln gratulieren kann.“ Der Reflex ist immer da, hat doch Tilly in seiner bisherigen Amtszeit bereits mit 5000 Paaren per Handschlag deren Bund der Ehe besiegelt.