In Europa sind durch die Coronavirus-Pandemie bereits mehr als 120.000 Menschen ums Leben gekommen. Eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben am Samstagnachmittag ergab, das 120.140 Menschen an der Lungenseuche. Damit bleibt Europa der am schwersten von Covid-19 betroffene Kontinent. In Österreich sind bislang (Stand Samstagvormittag, 9.30 Uhr) 536 Menschen im Zuge einer Covid-19-Erkrankung verstorben.