Das beweist nicht zuletzt die Tatsache, dass sämtliche im Finale eingesetzten Spieler den Sprung in den Profibereich schafften. Nur als Zuschauer beim Final Four in Nyon (Sz) dabei war Xaver Schlager, der bis dahin als Leader voranging. Heute kickt der 22-Jährige für den VfL Wolfsburg und damit wie die Finalhelden Amadou Haidara und Hannes Wolf (beide Rasenball Leipzig) in der deutschen Bundesliga.