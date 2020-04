Es klang abenteuerlich, was US-Präsident Donald Trump zuletzt zur Bekämpfung der Corona-Krise vorschlug: „Nehmen wir mal an, wir behandeln den Körper mit einer enormen Menge, entweder ultraviolettes oder einfach starkes Licht“, fabulierte Trump. „Wenn man das Licht in den Körper bringen könnte, was man durch die Haut oder auf andere Weise tun kann ... Das ist ziemlich gewaltig!“ Aber ist da auch was dran? Der Stand der Forschung ist eher ernüchternd: Man weiß es schlicht (noch) nicht.