Das Trio habe seine Entscheidung von der tatsächlichen Kandidatur und Führung der neuen politischen Bürgerbewegung unter HC Strache, abhängig gemacht, so Baron. „Wir waren die letzten 15 Jahre an der Seite von Heinz-Christian und werden die Umsetzung einer echten freiheitlichen Politik für die Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit ihm auch in Zukunft sicherstellen“, ergänzte die frischgebackene DAÖ-Klubvorsitzende in Brigittenau, Landegger.