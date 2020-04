Zeit zum Durchatmen

Zu seinem 80. Geburtstag hat Moroder wenig Lust auf Interviews, wie ein US-Sprecher des Musik-Allrounders abwinkt. Für eine Zeitung aus seiner Südtiroler Heimat war er trotzdem an seinem Wohnsitz in Los Angeles erreichbar. Eigentlich wollte er wegen einer Musical-Uraufführung über ihn selbst nach Bozen kommen. „I Feel Love“, so der Titel nach dem Donna-Summer-Hit, wurde aber wegen der Coronawelle verschoben. „Zu wissen, dass man nicht ausgehen kann, ist wirklich traurig“, sagte er der Zeitung „Alto Adige“. Und in Feierstimmung sei er wirklich nicht. Aber er habe Gesellschaft von seiner Frau Francisca und seinem Sohn Alex, der eigentlich in Paris lebe. Er nutze „diesen langen Moment der Arbeitspause“, kommende Projekte weiterzubringen. Etwa Detailarbeiten für Songs zu „Top Gun 2: Maverick“.