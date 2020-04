Trauriger Höhepunkt einer Serie in Wien

Der Tod des Mädchens ist der traurige Höhepunkt einer Serie in Wien: So stürzte nun binnen acht Tagen bereits das dritte Kind in der Bundeshauptstadt aus einem Fenster. Am Donnerstag vergangene Woche fiel eine Siebenjährige aus einem Fenster in Döbling. Die Eltern hatten das Mädchen und seine Geschwister alleine in der Wohnung zurückgelassen, um einkaufen zu gehen. Die Siebenjährige schwebt seither in Lebensgefahr.