Ticketverkauf via Onlineportal

Die Sicherheit und Gesundheit der Gäste und der Mitarbeiter hätten für das Ministerium oberste Priorität. Dafür würden für alle Standorte detaillierte Konzepte für kontrollierte Wiedereröffnungen erarbeitet, die die Empfehlungen von WHO sowie die Weisung des Gesundheitsministeriums und der Bildungsregierung berücksichtigen. Kernpunkt ist der Verkauf der Tickets via Online-Plattform.