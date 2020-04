Der US-Präsident will mit der Maßnahme „amerikanische Arbeiter“ in der Krise schützen. Die Demokraten sehen darin ein Ablenkungsmanöver von Trumps eigenen Versäumnissen. Betroffen von der neuen Regelung ist die Mehrheit der Green-Card-Antragsteller. Die Pandemie traf die größte Volkswirtschaft der Welt mit voller Wucht: Seit März gab es bereits 22 Millionen Anträge auf Arbeitslosenhilfe - so viele wie nie zuvor in solch kurzer Zeit.