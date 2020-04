Binottos Worte, Ferrari wolle im Falle einer weiteren drastischen Reduzierung des Etatlimits nicht nach „anderen Optionen“ abseits der Formel 1 schauen müssen, klangen aber durchaus ominös. Der erste Verdacht: Die Scuderia will nun auch öffentlich ihren Widerstand gegen weitere Notfall-Sparprogramme demonstrieren und greift dafür zum schärfsten Schwert - der Warnung vor einem Rückzug. Dabei wollte der italienische Rennstall eigentlich in dieser Saison seinen 1.000. Grand Prix in der Motorsport-Königsklasse zelebrieren. 991 waren es bisher.