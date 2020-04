Auch im Burgenland ist damit begonnen worden, die Bewohner der Altenwohn- und Pflegeheime auf eine mögliche Covid-19-Erkrankung zu testen. Den Startschuss gab Landesrat Christian Illedits in der Villa Martini in Mattersburg. Zu Beginn nehmen Mitarbeiter des Roten Kreuzes die Testungen in den Altersheimen vor. Nach einer Einschulungsphase soll dann das qualifizierte Personal der Heime die Testungen übernehmen.