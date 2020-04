Vor Kurzem musste Viktoria Schnaderbeck in Norwegen auf dem Fußballplatz noch Schneeräumen, um trainieren zu können. Die Teamkapitänin befindet sich wegen der Coronavirus-Pandemie mit Erlaubnis ihres Klubs Arsenal seit mehreren Wochen in der Nähe von Molde bei Freundin Anna: „Ich wollte nicht allein in meiner Wohnung in London sein. Das mentale Wohlbefinden ist in so einer Krise unglaublich wichtig. Das hat auch Arsenal so gesehen.“