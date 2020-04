Jährlich gibt es in Österreich rund 45.000 Hochzeiten. Zwei Drittel davon finden in den Monaten von März bis August statt. In Summe müssen rund 30.000 Hochzeiten abgesagt und auf spätere Termine verschoben werden, viele Hochzeiten finden virtuell statt. Berücksichtigt man, dass Hochzeiten in der Regel bereits ein Jahr im Voraus geplant und fixiert werden, dann ist davon auszugehen, dass das Hochzeitsjahr 2021 mehr oder weniger bereits heute schon ausgebucht ist.