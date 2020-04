„Nostalgie ist für mich sehr wichtig, denn wir alle sind von Dingen geprägt, die wir erlebt haben oder die uns über die Jahre so widerfahren sind“, rekapituliert Lipa die Herangehensweise an das Zweitwerk, „in der Musik steckt sehr viel Schönheit und diese Schönheit wollte ich mit der Nostalgie, meinen Erinnerungen, aber auch mit der richtigen Mode und ungezwungenem Spaß verbinden. Trends in der Mode als auch in der Musik tauchen immer wieder neu auf und wiederholen sich. Im Endeffekt führt Nostalgie die Menschen zusammen.“ Dua Lipa ist längst nicht nur ein musikalisches Vorbild für ihre ständig steigende Fanschar. Sie ist ein Vorbild in Mode, Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und nicht zuletzt im Feminismus. Der Erfolg wurde ihr nicht in die Wiege gelegt, sondern ist hart erarbeitet. Erst mit 15 kam Dua Lipa nach langem hin und her fix vom Kosovo nach London zurück - alleine und ohne Welpenschutz. Sie arbeitete als Model, wurde von Marlon Roudette zum Songschreiben animiert und schlussendlich vom Management Lana Del Reys entdeckt und mit einem Plattenvertrag bedacht.