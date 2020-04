„Wir sind da schon weiter“

Was auf den ersten Blick ein wenig Gefängnis-Charme versprüht, will die Salzburger Sozialstadträtin und gebürtige Braunauerin Anja Hagenauer (SPÖ) nun auch in Senioreneinrichtungen in der Mozartstadt testen. Ihre Linzer Parteikollegin Vizebürgermeisterin Karin Hörzing hält davon nichts. „Wir sind da schon weiter. Mit viel Kreativität wird nahezu in jedem Haus von den Mitarbeitern daran gearbeitet, den Angehörigen und ihren Lieben zumindest Sichtkontakt zu ermöglichen. Sei es dank der Neuen Medien per Skype, WhatsApp oder anderer Videotelefonie, aber auch über Balkone oder auch durch die Eingangs-Glasfront. Natürlich immer mit vorheriger Absprache mit der Heimleitung“, so Hörzing.