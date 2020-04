Video-Blogger in letztem Clip: „Ich habe Angst“

Noch viel länger gilt der Journalist und Menschenrechtsanwalt Chen Qiushi als vermisst, er verschwand Anfang Februar. Zuvor war der Video-Blogger in die Metropole Wuhan, die als Zentrum der Pandemie gilt, gereist, und hatte detailreich über die Zustände vor Ort berichtet. Kurz bevor sich seine Spur verlor, veröffentlichte er noch einen Clip, in dem er unter Tränen berichtete, dass er und seine Familie von der Regierung unter Druck gesetzt würden. „Ich habe Angst. Da ist ein Virus vor mir und hinter mir ist die Macht des chinesischen Justizvollzugs“, so Chen. Seine Familie glaubt, dass er zwangsweise in Quarantäne gesteckt wurde, um ihn ruhig zu stellen.