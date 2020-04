Nach den Aufregungen der vergangenen Tage ist das Wochenende am Neusiedler See friedlich und ohne gröbere Beanstandungen verlaufen. Die Polizei musste lediglich einen Stand-up-Paddler und die Besatzungen von je zwei Elektro- und Segelbooten, die sich bereits am Wasser befanden, an Land zurückbeordern.