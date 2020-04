Während die Fußball-Bundesliga die Vorbereitungen auf die anvisierte Fortsetzung der Meisterschaft in dieser Woche startet, steht die semiprofessionelle 2. Liga noch still. In einem offenen Brief an die Bundesregierung fordern nun die Spielervertreter der 2. Liga eine Gleichbehandlung mit der Bundesliga und folglich ebenfalls einen Wiederanpfiff der Saison.