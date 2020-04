„Solidarität darf keine Einbahnstraße sein“

Man trage auch viele EU-weite Maßnahmen mit, die in der Corona-Krise vor allem Staaten mit hoher Verschuldung unterstützen sollen, beispielsweise den EU-Plan für Kurzarbeit, so Blümel bei einer gemeinsamen Presskonferenz mit Wirtschaftsministerin Schramböck und WKÖ-Bankspartenobmann Treichl am Montag. „Diese Solidarität darf keine Einbahnstraße sein“, so Blümel zur Begründung seiner Forderung.