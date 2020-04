Großeinsatz für die Feuerwehr auf einem Bauernhof in Stetteldorf am Wagram in Niederösterreich: Im Wirtschaftstrakt brach ein Brand aus, der auch auf das Wohnhaus übergriff. Verletzt wurde aber niemand - auch 300 Schweine in einem angrenzenden Stall konnten noch rechtzeitig vor dem Feuertod gerettet werden.