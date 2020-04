Differenz bei Preisen gravierender denn je

Erschreckend anders ist das Preisniveau entlang der Autobahnen. 14 Tankstellen der Konzerne BP, OMV, Shell und ENI liegen an der Inntal- und Brennerautobahn sowie an der Arlberg-Schnellstraße. 1,539 Euro pro Liter Diesel verlangte die OMV zuletzt an der A12 bei Vomp. Bei Superbenzin waren es sogar 1,569 Euro. Klar ist: Ein höherer Preis an Autobahnen ist auch in normalen Zeiten üblich, die Differenz ist derzeit aber gravierender denn je. Der Unterschied für eine normale 50-Liter-Tankfüllung beträgt mehr als 50 Cent pro Liter oder fast 30 Euro! Wird hier auf Kosten von Autobahnnutzern, die zu arglos sind, gut kalkulierte Abzocke betrieben?