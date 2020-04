Bisher war es immer bei Anzeigen geblieben, am Samstag aber gab’s die erste Corona-Festnahme in Oberösterreich. Eine Bosnierin (31) aus Steyr wollte bei der Haltestelle Leharstraße in Steyr in einen Bus einsteigen. Wie es die Vorschrift so will, verlangte der Busfahrer, dass sie einen Mund-Nasen-Schutz trägt. Doch die Frau weigerte sich. Die Situation eskalierte: Wie wild schrie die Verdächtige im Bus herum - sieben Fahrgäste wollten sie beruhigen, erfolglos.