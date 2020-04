Seit 19 Jahren sind die beiden ein Paar - und auch schon verheiratet. 2006 gaben sie sich auf der Insel Palawan im Westen der Philippinen das Ja-Wort. „Es war damals perfekt. Nur wir zwei, barfuß am Strand bei Sonnenuntergang.“ Bei einem Gartenfest zuhause wurde zudem mit der Familie nachgefeiert. Die beiden hatten aber immer im Sinn, ihre Liebe mit dem kirchlichen Segen besiegel zu lassen - wie das Leben allerdings so spielt, geriet dieser Wunsch im Trubel des Alltags über die Jahre etwas in den Hintergrund.